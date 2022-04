LVR-Klinik langenfeld : LVR-Akademie ist in Langenfeld eingezogen

Stefan Thewes im Willkommensgespräch mit Andreas Kuchenbecker. Foto: LVR-Klinik

Langenfeld Die LVR-Akademie für seelische Gesundheit, die ihren Sitz bislang in Solingen hatte, ist auf dem Klinikgelände an der Kölner Straße in Langenfeld angekommen.

(og) Das teilt LVR-Sprecherin Martian Schramm mit. Die Akademie mit ihren zehn Beschäftigten bietet unter anderem Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Qualifizierung zum Fachkrankenpfleger Psychiatrie/Maßregelvollzug und auch Führungskräfteentwicklung. „Mit dem Umzug kommen die Mitarbeiter der Akademie an einen neuen Ort, aber sie begegnen vielen Kollegen wieder, mit denen sie teils langjährige gemeinsame Arbeitserfahrungen teilen,“ so Andreas Kuchenbecker, Fachlicher Vorstand der Akademie.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Akademie für den Standort Langenfeld gewinnen konnten,“ so Stefan Thewes, Kaufmännischer Direktor und Vorstandsvorsitzender der LVR-Klinik. Die Akademie ist nun in die Infrastruktur des Klinikgeländes eingebunden und profitiert von der Anbindung an den ÖPNV. Rund 1700 Teilnehmende aus den psychiatrischen Krankenhäusern im Rheinland bilden sich in etwa 90 Seminaren im Jahr fort. Auch Langenfeld als Standort wird profitieren, bedeutet der Umzug auch rund 1600 Übernachtungen in Hotels und Unterkünften der Stadt.

Entstanden ist die Akademie aus einem Beschluss des Landschaftsverbandes Rheinland 1980. Damals wurde als eine Voraussetzung für das Gelingen der Reformen die Verbesserung der Qualifikation aller Mitarbeiter gesehen. Die Intensivierung der Bildung sollte ein Institut als Außendienststelle der LVR-Gesundheitsabteilung leisten. 2021 erfolgte die Gründung des Instituts für Forschung und Bildung (LVR-IFuB). Die Akademie ist Teil davon.

