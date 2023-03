Veranstaltung der Beatungsstelle gegen Alltagsrassismus Syrien-Bilder berühren Langenfelder

Blaue Glasflaschen, Pistazien- und Olivenbäume, Kaffeehäuser mit Liebespaaren, lachende Kinder, kilometerlange Gassen, in denen Händler ihre Waren feilbieten, plätschernde Brunnen in oasenartigen Hinterhöfen: Diese Bilder sind nur einige der Motive, die das Land Syrien wie ein Märchen aus 1001 Nacht erscheinen lassen, und doch ist alles anders. Der Fotoreporter Lutz Jäkel aus Berlin nimmt das Publikum im Schaustall in seinem multimedialen Vortrag „Syrien – Erinnerungen an ein Land ohne Krieg“ mit auf eine Rundreise durch Damaskus, Aleppo, Palmyra und Hama. Die Bilder zeigen Seiten, die es so schon längst nicht mehr gibt, denn seit zwölf Jahren herrscht in Syrien Krieg und dieser ist noch lange nicht vorbei.