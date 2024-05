LunyOne in Langenfeld „Werbung mit Influencern ist der Markt der Zukunft“

Aber wie wird jemand ein erfolgreicher Influencer? Und wie funktioniert dieser Job? Und vor allem, wie kommt der Influencer an Aufträge, um Geld zu verdienen? Dafür ist das Unternehmen LunyOne zuständig. Lukas Ortner und Niclas Seebode haben ihre Agentur im Mai 2021 gegründet und haben ihren Firmensitz seit Januar dieses Jahres in der Felix-Wankel-Straße 20 in Langenfeld.