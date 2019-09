Langenfeld : Lüften – ausgelagert ins Büro

Langenfeld Die Markthalle ist ein beliebter Treffpunkt für Langenfelder. Sie liegt strategisch günstig und hat ein gutes Angebot für den Mittagstisch. Sie wird auch von Kollegen gern genutzt. Doch wenn diese dann, nachdem sie ihr Mahl eingenommen haben, wieder im Büro erscheinen, weiß jeder gleich, wo sie gegessen haben.

Riecht es nach Fisch und anderen Küchendüften, waren sie in der Markthalle. Was tun? Lüften! Gehört schon fast zur Routine. Doch so sollte es nicht sein. Die schlechte Luft macht den Aufenthalt in der Halle, die ja eigentlich auch als Treffpunkt gedacht ist, nachhaltig unangenehm. Lüften kann man nicht einfach outsourcen auf die jeweiligen Heim- oder Arbeitsstätten der Kunden.