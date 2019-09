Einkaufen : Die Lose für den Immigrather Gänsemarkt sind da

Langenfeld Die Vorbereitungen für das Ortsteil-Event am 9. November laufen.

Noch schnattern sie, doch bald geben sie einen guten Braten ab: Martins- und Weihnachtsgänse, von denen dutzende auch beim Immigrather Gänsemarkt am Samstag, 9. November, den Besitzer wechseln. Der Verein „Aktion Immigrather Bürger“ (AIB) hat mit den Vorbereitungen des Ortsteil-Events in der „Alten Scheune“ am Immigrather Platz (Solinger Straße 199, ab 11 Uhr) begonnen. Auch bei der 20. Auflage des Happenings werden wieder (tiefgekühlte) Gänse verlost. Interessierte Geschäfte, Firmen oder Institutionen können jetzt einen oder mehrere Losblöcke zu je 25 Euro Euro erwerben. „Pro Gans erhält der Teilnehmer 50 Lose. Das verspricht wie immer hohe Gewinnchancen“, teilt die AIB mit. Voriges Jahr seien bei 126 Teilnehmern 330 Gänse verlost worden. Die Lose bringen die Geschäftsleute in den nächsten Wochen selbst unter die Leute. Interessenten wenden sich an Uwe Goergens, Telefon 02173 24458, uwe.goergens@gmx.de, oder an Wendt Scheffels, Telefon 02173 22270 oder Fax 22278. Außerdem suchen AIB-Mitglieder die Geschäfte auch persönlich auf, um Losblöcke zu verkaufen.