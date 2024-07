Langenfeld Miniserie Mehrfachbeauftragung Ara: Lorenzen-Entwurf begeisterte mit Grünachse

Im vierten und letzten Teil der Miniserie soll nunmehr der ebenfalls unterlegene Entwurf der Architekten Lorenzen Mayer & Becht ApS aus Kopenhagen für die ehemaligen Gewerbestandorte Ara und Neumann & Büren vorgestellt werden. Der Entwurf hebt sich von den anderen durch seine bereits sehr detaillierte Ausführung ab, bis hinzu zu horizontalen Schnitten der Gebäude und ausgearbeiteten Grundrissen. Unter dem Titel „Langenfeld hat was“ sieht das „durchdachte und schlüssige Gesamtkonzept“ (Jury) drei grüne Finger vor, die sich von dem Naturraum im Süden in die Plangebiete und zum Friedhof Immigrath erstrecken. Die Straße Hardt wird durch einen mittigen Baumstreifen aufgewertet, die Stadteingänge zu den beiden Quartieren bildet ein markantes viergeschossiges Gebäude auf dem Ara-Gelände. Dass die Fassade die Waschbetonelemente der ehemaligen Lagergebäude schmücken sollen, wurde in der Kommission kontrovers diskutiert. Am Kreisel an der Ecke Neumann & Büren/Hardt soll wiederum ein ikonisches doppelgiebliges neues Haus mit bis zu sieben Stockwerken entstehen.