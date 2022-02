Impfstellen in Langenfeld : Löwen-Apotheke impft ihre Kunden

In der Löwen-Apotheke in Langenfeld starten bald die Coronaimpfungen, kündigt Evgenia Reyngold an. Termine können schon gebucht werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Apothekensprecher Jürgen Wunderlich weiß um den hohen Aufwand für sich und seine Kollegen und hinterfragt den Bedarf an weiteren Impfstellen.

Jetzt neu bei uns, heißt es auf der Internetseite der Löwen-Apotheke Langenfeld. Das Impfzentrum öffnet. Termine könne gleich im Netz vereinbart werden. „Voraussichtlich ab Freitag werden wir impfen“, sagt Evgenia Reynold von der Apotheke an der Solinger Straße. Sie hat sich bereits frühzeitig dazu entschlossen,ihren Kunden den Service anzubieten. Doch die meisten anderen Apotheken sind zurückhaltend: „Wir sind keine Ärzte“, heißt es in der Markt-Apotheke. In der Roen-Aptheke ist die Entscheidung noch nicht gefallen. Und in der Mohren-Apotheke heißt es, „wir haben keine Räume, um impfen zu können“.