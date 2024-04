Gegen Schleichverkehr in Langenfeld Locher Weg soll gesperrt werden

(og) Der Locher Weg in Reusrath soll gesperrt werden. Das haben Politiker im Bau- und Verkehrsausschuss einstimmig bei zwei Enthaltungen der SPD so beschlossen. In einem Gemeinschaftsantrag beauftragen CDU, BGL, Bündnis 90/Die Grünen und FDP die Verwaltung, den Locher Weg in Höhe der Hausnummern 55/55a zu sperren, um Durchgangsverkehr – vor allem Richtung Leichlingen – künftig zu vermeiden. Dies entspricht Variante 1 der Verwaltungsvorlage aus der Februar-Sitzung. Die Sperrung, so heißt es in dem Antrag, soll für Fahrräder aller Art gut passierbar sein.