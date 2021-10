Langenfeld Unfall: Vorfahrt missachtet : LKW-Fahrer erleidet bei Unfall Schock

Ein Rettungswagen fuhr den Duisburger vorsorglich in ein Krankenhaus. Foto: dpa/Nicolas Armer

Langenfeld (elm) Bereits am Freitagmittag hat sich an der Schneiderstraße in Langenfeld ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, wie die Polizei erst am Montag mittteilte. Ein 24-jähriger Unfallbeteiligter aus Duisburg musste vorsorglich in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

