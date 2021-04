Bürgerbeteiligung in Pandemiezeiten : Livestream: Aus dem Testlauf wird nichts

Langenfeld Die CDU-Fraktion in Langenfeld hat bislang noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob sie mit dem Livestreaming einverstanden ist.

Der angedachte Testlauf, Sitzungen von Haupt- und Finanzausschuss und Rat aufzuzeichnen, um Bürgern in der Pandemie via Livestream die Teilnahme zu ermöglichen, fällt aus. Die CDU hat sich dazu noch nicht beraten. „Wir hatten noch keine Zeit“, sagt Hiltrud Markett (CDU). Es gebe zu viele andere Dinge, die vorbereitet werden müssten.

Wie berichtet, hatten BGL und Bündnis 90/Die Grünen im Dezember 2020 den Antrag gestellt, Ratssitzungen, Ausschüsse und Bürgerbeteiligungen künftig zu streamen. Dafür wurden 10.000 Euro bereitgestellt. Der Antrag wurde mehrheitlich mit 27 zu 24 Gegenstimmen angenommen. Im März haben die Parteien die Diskussion fortgesetzt. Vor allem bei der CDU gab es große Bedenken. In einem Arbeitskreis sollten diese ausgeräumt werden. BGL, Grüne, SPD und FDP haben danach ihre Zustimmung gegeben. Bei der CDU wollte man die Ergebnisse des Arbeitskreises noch einmal in der Fraktionssitzung diskutieren. Doch dazu ist es bis jetzt nicht gekommen. Am Montag der vorigen Woche war die Bundestagskandidatenkürung in Haan, am vergangenen Montag habe die Fraktion keine Zeit gefunden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, heißt es.