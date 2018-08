Langenfeld live: Triple Sec spielt auf dem Marktplatz

Langenfeld Beim dritten Freiluft-Konzert der Langenfeld-Live-Reihe spielt die Coverband Rockklassiker und deutsche Lieder.

(mei) Sandra Thimm (21) findet es, wie sie sagt, „cool, dass die diesmal wieder mit dabei sind. Die sind richtig gut!“ Dann schiebt sich die Studentin zurück in die Menschenmenge zu ihrer Clique, die beim Auftritt der Band „Triple Sec & Friends“ ziemlich nah an der Bühne steht und in Fahrt kommt. Mit Michael Jacksons „Billie Jean“ hat die Coverband am Mittwochabend gerade das dritte der insgesamt sieben Langenfeld-live-Konzerte auf dem Marktplatz eröffnet. Mit Rockklassikern wie „Johnny B.“ oder „Sweet Home Alabama“ bringen die Fünf das immer größer werdende Publikum in Stimmung.