Langenfeld live: T-Time with Lukas auf dem Marktplatz

LANGENFELD Die Band „T-Time with Lukas“ trat gestern in der Langenfeld-live-Konzertreihe auf dem Marktplatz auf.

Der gute alte Rock’n’Roll lebt. Das hat die Band „T-Time with Lukas“ auf dem Marktplatz bewiesen. Ob Elvis Presleys „Jailhouse Rock“ oder Chuck Berrys „Johnny B. Good“: Das Publikum auf dem wieder randvoll gefüllten Platz hatte Spaß an den uralten Ohrwürmern beim vierten Langenfeld-live-Konzert dieses Sommers. Freilich beließ es die Truppe aus dem Sieger- und Sauerland nicht bei dem Liedgut, zu dem schon ihre Großeltern mit trippelnden Schritten und schnellen Drehungen getanzt hatten. Auch Langenfeld-live-Klassiker wie „Highway to Hell“ von AC/DC oder Billy Idols „Rebel Yell“ packte die Coverband aus. „Wir haben uns 2013 gegründet“, sagt Sänger und Bassist Tom Schrage. „Rock’n’Roll mögen wir selber gerne und es gibt nicht so viele jüngere Gruppen, die damit auftreten. Das war für uns anfangs eine Marktnische.“ Mit Sängerin Michelle Kessler, Keyboarder Timo Schrage, Gitarrist Steven Horn, Gitarrist Patrick Beer und Schlagzeuger David Hänel hat er das Repertoire aber gerade für Stadtfeste erweitert. „Ausschließlich alter Rock’n’Roll würde vielleicht den ein oder anderen nerven.“ Die Mischung passte gut.