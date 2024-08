Langenfeld live „Düx“ holt den Karneval in die Stadt

Bei Langenfeld live treten jede Woche Mittwoch verschiedene Bands auf dem Langenfelder Marktplatz auf. Seit Wochen ist die Veranstaltungsreihe in vollem Gange. Am kommenden Mittwoch, 7. August, steht nun die kölsche Band „Düx“ auf der Bühne. Der Auftritt ist der vorletzte in der Reihe, bevor in der darauffolgenden Woche „Triple Sec & Friends“ für einen runden Abschluss sorgen wollen.