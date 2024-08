Ob Cupper die Musik am Mittwochabend auf dem Marktplatz gefiel, werden wir wohl nie erfahren. Völlig relaxed stand der Vierbeiner mit seiner Pflegefamilie mitten im Getümmel und ließ die Superhits „I feel good“ und „I will survive“ an seinen hübschen Schlappohren vorbeiziehen. „Er ist Krach gewöhnt“, erklärten seine Menschen am anderen Ende der Leine. „Seine Besitzer mögen laute Musik. Frauchen und Herrchen sind gerade beim Heavy-Metal-Festival in Wacken.“ So blieb Cupper von den martialischen Klängen der Gruppe Rammstein verschont und gab sich die melodische Gute-Laune-Soft-Variante mit der Band „Soul la vie“. Mit ihm hörten viele Hundert Zweibeiner gekonnte Soul- und Pop-Cover-Versionen, die gute Laune verbreiteten.