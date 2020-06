Langenfeld live – Shop edition online : Jim Button’s spielen statt auf dem Marktplatz live im Laden

Die Jim Button’s haben „Uplugged“-Erfahrung; wie hier im Monheimer Zollhaus. Foto: Band

LANGENFELD Die Konzert-Reihe „Langenfeld live“ ist corona-bedingt in diesem Sommer nicht als Massenfest auf dem Marktplatz möglich. Als kleines Ersatzangebot für dieses seit 2010 bestehende Open-Air-Spektakel, bei der die Rheinische Post wie von Beginn an Medienpartnerin ist, geben Rockbands diesmal Clubkonzerte (jeweils 19.30 bis 21 Uhr) in ausgewählten Läden, die zum Mitfeiern über Youtube live zu sehen sein werden.

Den Auftakt machen am 24. Juni die „Jim Button’s“ im Kreativhaus Pollock an der Hauptstraße 78. Natürlich ohne großes Publikum! Aber digital unter https://www.youtube.com/channel/UCMcfi97oqLnDYtxj9MEso3A.

Wer also mit der Familie, mit Freunden oder Nachbarn, am besten in kleinen Gruppen gemeinsam Musik der JimButton’s, erleben möchte, kann dies nach den Worten von Citymanager Jan Christoph Zimmermann „wie gewohnt beim Feierabendbier gerne tun“. Über Whatsapp (0157-35990815) können Bilder und Nachrichten geteilt werden und es gibt attraktive Preise zu gewinnen. „Das geht natürlich nur am live-Abend.“ Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr und dauert, wie gewohnt bis 21 Uhr.

Dass Rockmusik auch ohne Stromgitarren und Schlagzeug im deutlich leiseren Rahmen ausgezeichnet funktioniert, demonstrieren die JimButton’s seit 2011 überzeugend. Die Unplugged-Variante in dem Langenfelder Kunst- und Bastelbedarf-Laden bietet dabei auch Raum für die softere Seite der Band: etwa Jupiter Jones’ “Still”, Bob Marleys “No woman no cry“ oder Sunrise Avenues “Hollywood hills” und andere Akustikversionen bekannter Songs. Danach wird natürlich ordentlich und ordnungsgemäß weiter gerockt. Die Band besteht aus Thorsten Kruck (Vocals/E-Guitar), Markus Hoppmann (Guitar), Ralf Thissen (Keyboard/Vocals), Sam Bleissem (Drums/Vocals), Ralf Hahn (Bass/Vocals). Näheres unter www.facebook.com/jimbuttons.coverband, www.jimbuttons.com, E-Mail: info@jimbuttons.com

(mei)