Langenfeld Live „Triple Sec & Friends“ wollen für einen würdigen Abschluss sorgen

Das diesjährige Langenfeld Live geht am Mittwoch, 14. August zu Ende. Und für „Triple Sec & Friends“ wird das ein Heimspiel und sie wollen auf dem Marktplatz für einen würdigen Abschluss sorgen. Und sie wissen, worauf es ankommt, denn sie sind in Langenfeld schon häufiger aufgetreten. Eine gute Stimmung dürfte also garantiert sein.