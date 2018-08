Langenfeld Live geht weiter

Langenfeld Die neunte Auflage von Langenfeld live geht heute weiter. Immer mittwochs in den Ferien gibt es ein Open-Air-Konzert.

Langenfeld live geht heute in die nächste Runde. Fünf Musiker aus Siegburg und Umgebung rocken ab 18 Uhr den Marktplatz. Die Gruppe „Ex’n Rock“ steht für handgemachte und abwechslungsreiche Cover-Rockmusik. Mit einem Tribut an die guten alten Zeiten werden sie die Klassiker der Rockgeschichte wiederaufleben lassen. Von den Stones über REM bis hin zu Eric Clapton, ZZ Top und vielen anderen Gruppen. Spaß und Unterhaltung sind bei Ex’n Rock garantiert, kündigt der Veranstalter an.

Jede Woche wieder bietet sich bei mittwochs in Langenfeld live eine tolle Gelegenheit, in einer Sommernacht entspannte Stunden zu verbringen und gemeinsam den Feierabend zu genießen. Das gesamte Sommer-Spektakel auf dem Marktplatz ist für die Besucher gratis, das Mitbringen eigener Getränken ist untersagt. Für Essen und Trinken wird gesorgt sein. Die Konzerte finden bei jedem Wetter statt, kündigt die Siegener Agentur Joko an, die gemeinsam mit dem Langenfelder Marketingverbund Kommit die Open-Air-Reihe veranstaltet. Die Rheinische Post ist von Beginn an Medienpartner.