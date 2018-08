Langenfeld live: Die Band T-Time with Lukas spielt Rock’n’Roll

Die Band „T-Time with Lukas“ spielt morgen ab 18 Uhr drei Stunden lang auf dem Langenfelder Marktplatz. Foto: T-Time with Lukas

LANGENFELD Die Band „T-Time with Lukas“ spielt morgen ab 18 Uhr bei „Langenfeld live“ gratis auf dem Marktplatz.

Ein paar Jahrzehnte zurück geht es morgen in der Freiluftkonzert-Reihe „Langenfeld live“. Mit klassischem Rock’n’Roll wird die Band „T-Time with Lukas“ das Publikum musikalisch in die 1950er-Jahre versetzen. Mit dem vierten der insgesamt sieben Freiluftkonzerte an sieben Mittwochabenden bricht die zweite Halbzeit also mit einer Stilrichtung an, die von den vorherigen drei Langenfeld-live-Auftritten dieses Jahres abweicht.