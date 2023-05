Langenfeld Live 2023 Auch B. Fetch kommt auf den Marktplatz

In vier Wochen geht es wieder los: Langenfeld Live – die Open-Air-Musikreihe in Langenfeld – startet in eine neue Runde - die Jubiläumsrunde der Stadt Langenfeld zum 75. Geburtstag. Diese besondere Ausgabe startet mit einer Langenfelder Coverband, die man einfach kennen muss: Mr. B. Fetch! Die Band übernimmt am Mittwoch, 21. Juni 2023, den Auftakt in die siebenwöchige, eintrittsfreie Veranstaltungsreihe, die in diesem Jahr wieder viele Bands auf den Marktplatz bringt. Außerdem haben Grand Jam & the Double T’s, die am 26. Juli ihr Debüt bei Langenfeld Live geben werden, zugesagt.