Langenfeld Live 2023 Die ersten Bands stehen fest

Erstmals dabei sein wird die Band Düx. Sie bringt „kölsche Tön“ auf die Bühne am Marktplatz mit Coverstücken von Brings, BAP, Bläck Fööss und mehr. Sie kommen am 12. Juli 2023. „Kölsche Tön met Hätz un Bloot": unter diesem Motto sind die sechs professionellen Musiker seit mehr als zehn Jahren auf den großen und kleinen Bühnen in Köln und Umland erfolgreich unterwegs. DÜX hat nicht nur gute Laune Hits im Repertoire, sondern auch perfekt gecoverte Klassiker wie „Do kanns zaubre" oder „Verdamp lang her". Der Mitsing-Faktor ist hoch.