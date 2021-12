Langenfelds Ex-Bürgermeister : Litterscheid würde Heiligabend 100

Die Hans-Litterscheid-Büste, gestaltet von dem Monheimer Bildhauer Karl-Heinz Pohlmann. steht in Langenfeld Richrath hinter der St.-Martin-Kirche. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld In seinem Geburtsort Richrath erinnert ein Platz an den beliebten Alt-Bürgermeister. Der Politiker starb mit 92 Jahren. In seiner Amtszeit hat Langenfeld sich zur Mittelstadt entwickelt.