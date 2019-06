Tipp : Literarischer Streifzug zu Kaffeehäusern in Wiescheid

Langenfeld Die Lesung ist am Donnerstag, 18.30 Uhr, in der Pfarrbücherei.

In der Katholischen öffentlichen Bücherei (KÖB) St. Maria Rosenkranzkönigin, Kirchstraße 39, in Wiescheid, geht es am Donnerstag, 6. Juni, 18.30 Uhr, um „Kaffeehäuser und ihre (berühmten) Besucher“. Elke Nußbaum beginnt ihre Lesung im orientalischen Kaffeehaus und streift weiter zu den europäischen Kaffeeschenken mit ihren unterschiedlichen Einrichtungen hin zu Kaffeehäusern des 17. bis 20. Jahrhunderts. „Kaffeepausen machen wir in berühmt gewordenen Kaffeehäusern in London, Paris, Wien und Berlin und lernen prominente Besucher kennen“, sagt sie. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Spenden sind willkommen.