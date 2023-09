Langenfelder beim Himmelgeistlauf Lions-Spende für die Kinderstation der Uniklinik

(mmo) Zum 37., und nun wirklich letzten Mal, sind die Läufer beim fast legendären Himmelgeistlauf an den Start gegangen. Die Initiatoren des Laufs anlässlich des Himmelgeister Schützenfestes waren zwei Langenfelder: Herbert Hermanns, ein Düsseldorfer Schütze, der am Startplatz des Laufes in der Rudolfstraße wohnt, und der Langenfelder Unternehmer Helmut Hermanns, Lions-Mitglied, dem die Unterstützung der „Kinderkrebsklink“ an der Uni Düsseldorf aus persönlichen Gründen über Jahrzehnte ein Herzensanliegen war. Herbert Hermanns starb vor zwei Jahren, und auch die Starter wurden weniger, sodass Schützen und Lions nach einer alternativen gemeinsamen Aktivität suchten, bisher erfolglos.