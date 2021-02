Blumenverkauf Langenelder Lions : Lions: Primeln gibt’s jetzt per Klick

Das Foto von 2020 zeigt Gärtnermeister Andres Klein, Eric Bernhard und Felix Fehlau. Foto: RP/Lions-Club / Martin Mönikes

Langenfeld Nach der Online-Bestellung werden die Pflanzen am 27. Februar ausgeliefert. Sammelbestellung erwünscht. Das teilt der Lions-Club Langenfeld mit.

(mmo) Zum sechsten Mal wollen die Lions in den nächsten Wochen die Stadt bunter machen. Kälte, Schnee und die vielen Einschränkungen des öffentlichen Lebens machen Sehnsucht nach schönen Dingen, wie den Farbtupfern der ersten Frühlingsblumen. Der Lions-Verkauf von Frühblühern Anfang März hat Tradition. Wie der Lions-Adventskalender ist auch die Primel-Aktion für die Organisation eine Chance, ihre Arbeit zu präsentieren und Geld für ihre vielfältigen sozialen Aktivitäten zu sammeln.

„Unser Primel-Verkauf in 2020 war die letzte öffentliche Aktion vor der Corona geschuldeten Einfrierung öffentlichen Lebens, bis zuletzt hatten wir gehofft, mit dem Primel-Verkauf 2021 die ersten Schritte zurück in die Normalität zu schaffen“, bedauert Felix Fehlau, Primel-Beauftragter, den Umstand, dass immer noch keine Aktivitäten möglich sind, bei der sich Menschen (zu) nahe kommen können.

Damit ging es den Langenfelder Lions wie vielen anderen; sie mussten überlegen, wie sie ihre Geschäftsidee den Corona-Bedingungen anpassen. Die Lösung ist naheliegend: Auch Blumen kann man kontaktlos bestellen und liefern! Also, mit Click & Collect den Garten verschönern. Dazu kommt, dass Firmen und andere Großabnehmer schon in den Vorjahren die Blumen per E-Mail oder Telefon bestellt und geliefert bekommen haben. Auch in diesem Jahr besteht die Möglichkeit, dass Sponsoren Blumen für öffentliche Flächen kaufen, die von Mitarbeitern des Betriebshofs zur richtigen Zeit in die Beete gepflanzt werden. In den vergangenen Jahren waren es Lions-Primeln, die den Kreisverkehr mit den Schwaadlappenan an der Hardt verschönert haben.

Dieses Jahr kann jeder bestellen, über E-Mail primeln@lions-club-langtenfeld.de oder per Flyer-Postkarte, die spätestens nach Karneval in Geschäften im Stadtgebiet ausliegen. Geliefert wird am Samstag, 27. Februar. Partner des Lionsclubs ist der Berghausener Blumentopf.

Weitere Details: Es werden in diesem Jahr nur Primeln angeboten. eine Wunschfarbe kann bei der Bestellung genannt, aber nicht garantiert werden. Die Blumen werden zum Preis von einem Euro je Stück in Zehner-Trägern verkauft, also 10er, 20er, 30er. Die Überweisung des Betrags geht an das Konto des Lions-Fördervereins. Barzahlung bei Übergabe ist nur in Ausnahmefällen möglich.