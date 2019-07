Stadtgespräch : Lions in Hamburg und auf Helgoland

Langenfeld Zu der Insel ging’s mit einem Turbo-Schiff.

Zum Abschluss seiner Amtszeit als Präsident der Langenfelder Lions organisierte Arne tom Wörden eine viertägige Club-Fahrt in seine alte Heimat. Fast 30 Clubmitglieder besuchten Hamburg und Helgoland und sammelten bei einem perfekt durchgeplanten Programm viele Eindrücke. In Hamburg selbst gelang ein Blick hinter die Kulissen der Elbphilharmonie. Bei einer Fleet- und Hafenrundfahrt wurde die Geschichte der Hansestadt lebendig, und es gelang ein Einblick in die aktuell modernsten Techniken des maritimen Welthandels und der Kreuzfahrten. Fachkundig begleitete Stippvisiten zum Kiez, in die Speicherstadt mit Miniatur-Wunderland und zu einem alten Feuerschiff rundeten das Programm ab. Höhepunkt war die Fahrt mit einem Hochgeschwindigkeits-Katamaran vorbei an tom Wördens Heimathafen Cuxhaven nach Helgoland, wo ein einheimischer Führer die wechselvolle Geschichte der dänisch-englisch-deutschen Hochsee-Insel erklärte. mmo