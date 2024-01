Benefiz-Ball zum 50-jährigen Langenfelder Lions-Jubiläum Mehr als eine Million Euro für Hilfsprojekte erwirtschaftet

Info

Im Januar 1973 fanden sich erstmals 22 Interessenten im Haus Hagelkreuz zusammen. Aus der Gründungsgemeinschaft Lions Club Monheim wurde anlässlich der Gründungsversammlung am 30. Juli 1973 in den Rheinterrassen in Düsseldorf-Benrath der Lions Club Monheim/Langenfeld. Die ursprüngliche „Zuständigkeit“ des Clubs für Langenfeld und Monheim endete im April 2005. In Monheim am Rhein gründete sich ein neuer Lions Club. Er führt den Namen Monheim „Alte Freiheit“, und ist – im Gegensatz zum Langenfelder Club – ein gemischter Club. Seit 2009 führt man den neuen Clubnamen Langenfeld.