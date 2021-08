Benefiz-Turnier : Lions golfen für den guten Zweck

Langenfeld 6500 Euro gehen an das Friedensdorf Oberhausen, 1500 Euro an Flutopfer. Letztere haben die Lions mit dem Kauf von Überraschungstüten gesammelt.

(og) Beim Langenfelder Lions Cup sind Frauen und Männer gleichermaßen angetreten. Seit 2020 richten die Lions und die Lady Lions das Benefiz-Golfturnier gemeinsam aus. 69 Golferinnen und Golfer haben sich jetzt in die Startliste eingetragen. Austragungsort der beiden 9- und 18-Loch-Turniere ist der Golfclub Leverkusen. Pünktlich um 10 Uhr startet der erste Flight, eine Gruppe, die gemeinsam von Loch zu Loch spielt. Am Nachmittag geht es an die Auswertung. Neben Brutto- und Nettowertung winken je zwei Sonderpreise für Frauen und Männer: „Nearest to the Pin“ und „Nearest to the Line“. Die Preise überreichen Präsidentin Roswitha Albers und Präsident Artur Peplinski. Beide zeigen sich zufrieden angesichts des gelungenen Turniers.

Eine Spendenaktion am Rande des Golfturniers erfreut sich großer Beliebtheit. Dabei können Überraschungstüten erworben werden, für die Sponsoren hochwertige Preise bereitgestellt haben. Für zehn Euro pro Tüte gibt es unter anderem Karten für Konzerte in der Lanxess-Arena, Gutscheine lokaler Unternehmen und Delikatessen. Der Erlös dieser Aktion in Höhe von 1500 Euro geht an Menschen, die durch das Hochwasser in Not geraten sind. Die mit Startgeldern sowie freiwilligen Zuwendungen generierte Hauptspendensumme beläuft sich auf etwa 6500 Euro und wird dem Friedensdorf Oberhausen zukommen. Ziel dieses Vereins ist es, Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten zu helfen. Bis zu 150 Kinder finden regelmäßig ein vorübergehendes Zuhause im Friedensdorf Oberhausen. Seit mehr als 50 Jahren leistet das Friedensdorf medizinische Einzelfallhilfe für kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten, die in ihrer Heimat keine Chance auf Heilung haben. Darüber hinaus initiieren und begleiten die zum großen Teil ehrenamtlichen Mitarbeiter Hilfsprojekte, die die medizinische Versorgung in den Herkunftsländern vor Ort verbessern und fördern durch ihre Arbeit in Deutschland humanitäres Bewusstsein und soziales Engagement. Seit vielen Jahren kooperiert das Friedensdorf eng mit Einrichtungen in ganz Deutschland.