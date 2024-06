Sportgemeinschaft Langenfeld Lions-Club spendiert Hüpfburg für kleine Sportler

Rund 5000 Euro investierte der Lionsclub Langenfeld in das imposante, mehr als fünf Meter hohe Teil. „Statt Krokodil hätten wir natürlich gerne einen Löwen genommen, aber der war nicht so schnell lieferbar“, so Peter Siemons, Activity-Beauftragter des Clubs. So zierten immerhin einige Luftballon-Löwen die Szenerie. Der Kaufbetrag stammt aus dem Überschuss, der beim Benefiz-Ball zum 50-jährigen Vereinsjubiläum erzielt worden war. „Ausdrückliches Ziel war es, Kinder und Jugendliche in Langenfeld zu fördern“, erinnerte Hölter. Für weitere 3000 Euro sind „verschiedene Projekte in der Prüfung“, erklärte Jugendbeauftragter Jürgen Lehmann.