In Langenfeld Lions Club spendet Dreirad für die Virneburg-Schule

Große Freude löste am Dienstagmittag in der Virneburg-Schule ein mit Luftballons geschmücktes Dreirad aus, das auf der Bühne der Aula auf seine neuen Besitzer wartete. Die Schülersprecher Liliana Steinmann und Tim Mrosek übernahmen – stellvertretend für die Schulgemeinde – vom Vizepräsidenten Dr. Winfried Hölter die Spende des Langenfelder Lions Clubs. Eigentlich sollte das Rad an diesem Nachmittag sogar schon beim Schul-Triathlon zu seinem ersten Einsatz kommen; aber der Wettbewerb musste leider wegen eines technischen Problems im Schwimmbad ausfallen.