Stadthalle Langenfeld Jubiläums-Ball des Lions Clubs war ein voller Erfolg

Wenn ein Verein in fünf Jahrzehnten mehr als eine Million Euro an Spendenmittel erwirtschaftet, um damit Menschen zu helfen, gibt es genug Gründe das Jubiläum zu feiern. Deshalb entschied sich der Langenfelder Lions Club für einen festlichen Jubiläums-Benefizball in der Stadthalle. Benefiz bedeutet, es soll nicht nur mit Tanz, Buffet und Unterhaltung vergnüglich sein, sondern zusätzlich soll weiteres Geld, diesmal für Kinder in Langenfeld, gesammelt werden.