Verkauf für den guten Zweck Lions präsentieren sich auf dem Weihnachtsmarkt

Unmittelbar neben der „Weihnacht auf der Poststation“ bieten die Herren den beliebten Winzer-Glühwein und die letzten Adventskalender an, die Lady-Lions „Süße Früchte“ aller Art, auch perfekt als Geschenk geeignet. Die Großproduktion der süßen Verführungen fand in den letzten Wochen in diversen Langenfelder Lady-Lions-Küchen statt. Der Leo-Club Rhein-Wupper hilft beim Aufbau und backt am Samstagnachmittag Waffeln.