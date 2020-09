Unfall : Linienbus fährt an S-Bahnhof auf Laster auf

Langenfeld Ein Rheinbahn-Linienbus ist am Donnerstag gegen 10.50 Uhr am Langenfelder S-Bahnhof in einen Lastwagen gefahren. Der Fahrer des Lasters wurde leicht verletzt.

