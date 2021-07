Parkplatz Reusrather Heide : Start der Sanierungsarbeiten auf der A3

Langenfeld/Leverkusen Zuvor war der Seitenstreifen beim Parkplatz Reusrather Heide abgesackt. Ab September sollen wieder alle Spuren für den Verkehr frei sein.

In den vergangenen Wochen habe sie zusammen mit dem Netzbetreiber sowie einem externen Gutachter ein entsprechendes Konzept erarbeitet. Über die gesamte Fahrbahnbreite der A3 werde in mehr als 100 Bohrlöcher ein spezielles Verfestigungsmaterial eingebracht, um den Untergrund zu verstärken und die Fahrbahn zu stabilisieren. Anschließend solle die Fahrbahndecke saniert werden.

Zum Hintergrund: Im Rahmen einer Leitungsverlegung der Nordrheinischen Erdgastransportleitungsgesellschaft (NETG) war zuvor auf der A3 im Bereich des Parkplatzes „Reusrather Heide“ ein sogenannter Mikrotunnel errichtet worden. Am 1. Juni kam es neben der Fahrbahn in Fahrtrichtung Frankfurt im Bereich des Seitenstreifens und der Leitplanken zu einer Absackung. „Vorsorglich hatte die Autobahn GmbH Rheinland die beiden rechten Fahrspuren gesperrt und erste Bodenuntersuchungen durchführt. Damit sollte sichergestellt werden, dass sich die Absackung nicht auf die Fahrbahn ausweiten kann“, heißt es in einer Mitteilung. Im Laufe des Abends des 2. Juni habe das Unternehmen mit Unterstützung der NETG die Absackung in Fahrtrichtung Frankfurt mit Beton verfüllen lassen. Dieser habe bis zum 4. Juni aushärten müssen. Seitdem stehen den Verkehrsteilnehmern wieder zwei der drei Fahrspuren zur Verfügung.