Langenfeld/leverkusen Geschichtsverein bietet Exkursionen zu Kirchen

Am Samstag, 22. April, von 14 bis 17.30 Uhr unternimmt die Abteilung eine Radtour unter dem Thema „Kirchen rund um den Dünnwalder Wald“. Besichtigt werden sechs Kirchen im Karree Schildgen (Bergisch Gladbach), Dünnwald (Köln) und Waldsiedlung (Leverkusen). Die Teilnehmer treffen sich am Eingang der St. Albertus-Magnus-Kirche, Humperdinckstraße 1, in Leverkusen-Waldsiedlung. Die Tour in Kooperation mit dem Verein der GästeführerInnen Leverkusen und Bergisches Land kostet 15 Euro für BGV-Mitglieder bzw. 17 Euro für Nicht-Mitglieder. Anmeldung unter Telefon 01735470158.