RRX-Ausbau Bahnausfälle rund um Langenfeld

(og) Die Deutsche Bahn (DB) setzt ab Ende Oktober letzte Restarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Köln und Düsseldorf um. Das teilt das Unternehmen mit. Dabei kommt es von Montag, 30. Oktober, bis Montag, 6. November, jeweils von 20.30 Uhr bis 5 Uhr zu Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Köln und Düsseldorf. In den Nächten 31. Oktober, 1.November bis 4. November fallen alle Züge der S 6 zwischen Langenfeld und Köln-Mülheim aus und werden durch Busse ersetzt. In den darauffolgen Nächten 4./5. und 5./6. November fallen die Züge der S 6 zwischen Düsseldorf Hbf und Köln-Mülheim aus. Als Ersatz verkehren Busse zwischen Düsseldorf Hbf und Langenfeld sowie zwischen Langenfeld und Köln-Mülheim. Zusätzlich kommt es in den Nächten 30./31. Oktober, 31. Oktober/1. November sowie 5./6. November zu einer Sperrung der Fernbahngleise. Die Züge der Linie RE 1 (RRX) und der Linie RE 5 (RRX) werden am 31. Oktober/1. November zwischen 21 und 4 Uhr über Hilden umgeleitet und verkehren mit Ersatzhalt in Opladen. Zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf Hbf wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Fernverkehrszüge werden in dieser Zeit zwischen Köln und Düsseldorf über Hilden umgeleitet. Die Fahrzeit verlängert sich um bis zu 15 Minuten. In der Nacht 1./2. November verkehrt der RE 1 (RRX) in Fahrtrichtung Aachen erneut über den Ersatzhalt Opladen. Der Ersatzverkehr zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf Hbf bleibt bestehen.