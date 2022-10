Kunstschau im Stadtmuseum Langenfeld : Letzte Chance für Neanderland Art 2022

Karola Teschler gestaltete das Plakat der neandertal Art 2022 (rechts Hintergrund). 36 Werke von 26 heimischen Profikünstlern sind in Langenfeld zu sehen Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Werke von Künstlern aus der Region Mettmann sind noch bis Sonntag im Stadtmuseum zu betrachten.

() Die Ausstellung Neanderland Art 2022 im Langenfelder Stadtmuseum neigt sich dem Ende zu. Das Museum lädt deshalb für Sonntag, 16. Oktober, ab 15 Uhr zur Finissage der Ausstellung ein. Anlässlich der alle zwei Jahre stattfindenden Neanderland Art waren die Künstler aus dem Kreis Mettmann eingeladen, sich mit ihren Werken zur Teilnahme an der Ausstellung zu bewerben.

97 Profikünstler hatten die Chance genutzt und knapp 280 Werke eingereicht. Aber „nur“ 36 Werke von 26 Kunstschaffenden haben schließlich den Weg in die Kunstschau gefunden. Sie wurden von einer Fachjury ausgewählt und sind seit dem 28. August in den Museumsräumen im Untergeschoss des Freiherr-vom-Stein-Hauses in Langenfeld zu sehen. Die Jury stand vor einer schwierigen Aufgabe, die qualitativ hochwertigen Exponate zu sichten und auszusuchen. Dass es am Ende nur 36 Werke waren, lag am begrenzten Platz im Langenfelder Stadtmuseum.

Im Anschluss an den letzten Ausstellungstag werden die Werke wieder an ihre Eigentümer übergeben und wahrscheinlich nicht wieder in dieser Konstellation öffentlich gezeigt.

„Bei der Finissage stehen ein letztes Mal die Künstlerinnen und Künstler sowie ihre Arbeit im Mittelpunkt. Ihnen gilt an diesem Nachmittag ein besonderer Dank“, erklärt Museumsdirektorin Dr. Hella-Sabrina Lange. Die Ausstellung zeige, dass die Kunstschaffenden im Kreis Mettmann auf der Höhe der Zeit seien. In der Ausstellung sind klassische Malerei mit Öl oder Acryl auf Leinwand ebenso zu sehen wie Mischtechniken. Aber auch Fotografie, Zeichnung, Installationen und Skulpturen aus unterschiedlichsten Materialien werden in der Ausstellung präsentiert. Zur Orientierung dient ein extra für die Ausstellung erstellter kostenloser Katalog. Er informiere über die Arbeiten und helfe bei der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Werken. Am Ende sollten aber die Besucher ihren eigenen Assoziationen und Interpretationen freien Lauf lassen. Die Ausstellung im Stadtmuseum Langenfeld, Hauptstraße 83, ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Die nächste Ausstellung, „Dieter Kraemer – natura morta“, im Stadtmuseum Langenfeld beginnt am Sonntag, 6. November, und widmet sich dem Stillleben. Sie zeigt Gemälde und Zeichnungen des zu den Realisten zu zählenden Künstlers Dieter Kraemer aus Köln. „Seine Darstellungen bestechen durch seine akribische Präzision und bannen oft Banales und Alltägliches auf die Leinwand. Fehler, Gebrauchsspuren, Unschönes und scheinbar Unnützes wird dem Betrachtenden schonungslos dargeboten. Kannen, Flaschen und Grundnahrungsmittel in unverarbeiteter Form sind typische Bildelemente, ebenso wie karge Interieurs und schlichte Architekturen“, sagt Lange.