Waserburg Haus Graven Lesung in der Wasserburg mit Jodelschule

Von Isabel Klaas

Eine Lesung, bei der das Publikum jodeln muss – wo gibt es denn so was? In der Wasserburg Haus Graven bei einem wundervollen Nachmittag mit der Spiegel-Bestseller-Autorin Katharina Afflerbach. Und nicht nur einmal mussten die vielen Flachland-Tiroler im großen Saal sich im „Singen ohne Text auf Lautsilben“ versuchen, sondern immer mal wieder. Da gab es kein Entrinnen. Wer in China, Russland, Ägypten und Amerika war und als Managerin bei einer großen Kreuzfahrt-Reederei gearbeitet hat, bevor das einsame Bergbauern-Leben mit Kuh und Ziege rief – der traut sich halt was – auch, sein schüchternes Publikum in der Wasserburg zwischen Brust- und Falsettstimme jämmerlich versagen zu lassen.