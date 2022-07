Stadtbibliothek Langenfeld : Lesung in der Bibliothek: Gerecht ist nur der Tod

Langenfeld Die Autorin Jutta Profijt (Judith Bergmann) ist am Dienstag, 16. August, um 20 Uhr zu Gast in der Stadtbibliothek Langenfeld, Hauptstraße 131. Sie liest aus ihrem neuen Krimi.

(og) Darin wird vor den Augen der Gäste ein prominenter Kölner Unternehmer auf dem Weg zum Traualtar erschossen. Hauptkommissar Schellenberg und sein Team werden bei ihren Ermittlungen von der Psychologin Ina Reich begleitet. Auf Wunsch der Polizeibehörde soll sie die seelische Belastung der Kripomitglieder untersuchen. Aber nicht jeder im Team heißt Ina willkommen. Kommissarin Bulut bespitzelt die stille Beobachterin, die immer mehr Mühe hat, ein sorgsam gehütetes Geheimnis aus ihrer Vergangenheit vor der Aufdeckung zu bewahren. Als zum Entsetzen aller einer aus den eigenen Reihen in den Kreis der Verdächtigen gerät, erscheint plötzlich alles bisher sicher Geglaubte in einem ganz anderen Licht. Der Eintritt kostet 10 Euro. Die Stadtbibliothek bittet um Anmeldung unter Tel. 02173 794 4242 oder per E-Mail an: stadtbibliothek@langenfeld.de. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Sonderprogramms Aufgeschlagen! des Landes NRW statt.