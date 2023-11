Langenfeld erhöht Gebühren Lernen und musizieren wird teurer

Kämmerer Thomas Grieger hatte bei der Einbringung des Haushalts 2024 vorgerechnet, dass die Stadt Mehrausgaben von 51 Millionen Euro stemmen muss, was zu einem Defizit von 20 bis 30 Millionen Euro führen könnte. Um möglichst nicht in die Haushaltssicherung zu geraten, sollen deshalb mehr Einnahmen generiert werden, nämlich dort, „wo unsere Bürgerschaft eine direkte Gegenleistung erhält“, hatte Bürgermeister Frank Schneider angekündigt. Das heißt, wer künftig Kurse bei der Volkshochschule oder Unterricht in der Musikschule bucht, muss tiefer in die Tasche greifen. Jetzt hat der Kulturausschuss die Erhöhungen beschlossen.