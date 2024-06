Langenfeld Lena Ochaba ist die beste Vorleserin

Die jeweils besten Vorleserinnen und Vorleser der der Klassen drei und vier aller Langenfelder Grundschulen trafen sich am Montag in der Stadtbücherei, um gegeneinander anzutreten. Die meisten Punkte in den Kategorien Lesetechnik, Textgestaltung und Verständnis errang Carolina Jannasch (Paulusschule) bei den Drittklässlern. Bei den Viertklässlern konnte Lena Ochaba (Grundschule Richrath Mitte) die Jury mit ihrer Lesekunst überzeugen, so dass sie zur Siegerin gekürt wurde. Zur Jury der finalen Vorleserunde gehörten Bürgermeister Frank Schneider, die Fachbereichsleiterin Jugend, Schule, Sport Sonja Wienecke, von Fachbereich Schule und Sport Maike Chmielewski, Schulausschussmitglied Dr. Barbara Aßmann und die Buchhändlerin Hiltrud Markett. „Die Kinder haben einen selbst ausgewählten Text mitgebracht, den Ausschlag gab aber der Fremdtext, den die Stadtbibliothek ausgewählt hatte“, berichtete Aßmann, die den Wettbewerb nunmehr zum neunten Mal organisiert hat. Auch die Siegerin der Drittklässler des Jahres 2023, Martha Voss, war wieder angetreten, diesmal unter den Viertklässlern. Nur drei der 19 teilnehmenden Kinder waren Jungen. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde und eine Erinnerung an diesen Tag. Die beiden Stadtsieger erhalten zusätzliche eine Siegerurkunde und einen Büchergutschein.