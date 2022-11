Band aus Langenfeld : „Leise“ weiter auf der Erfolgsspur

Langenfeld Das Langenfelder/Solinger Duo „Leise“ ist weiter auf der Erfolgsspur.

Nach der Auszeichung „Beste Band Westens“ beim Radiosender WDR 2 im Oktober folgt nun ein weitere Award. Nun wurde angekündigt, dass „Leise“ auch mit dem Deutschen Rock und Pop Preis 2022 als „Beste Popband“ ausgezeichnet werden soll. Die Preisverleihung findet am Samstag, 17. Dezember, in der Siegerlandhalle in Siegen statt. Diese Auszeichnung haben zuvor unter anderem schon Pur, Luxuslärm, Yvonne Catterfeld, Mundstuhl und Jul gewonnen. Hinter „Leise“ stehen die Sängerin Kiki Nolden und der Gitarrist Haluk Koudsi. Sie werden im Rahmen der Verleihung auch vor über 3.000 Zuschauern mit ihrer Single „Spiel“ live auftreten. Einen Vorgeschmack gibt es unter https://ampl.ink/jjMMZ zu sehen und hören.