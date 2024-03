Langenfeld Leichenfund: Der Tote aus der Wupper war Langenfelder

Langenfeld · Der männliche Leichnam, der am 28. Dezember 2023 in der Wupper in Solingen geborgen wurde, konnte jetzt identifiziert werden. Es handelt sich um einen 50-jährigen Mann aus Langenfeld. Bei den polizeilichen Ermittlungen habe unter anderem ein abgestellter Pkw am Müngstener Brückenweg zu entscheidenden Erkenntnissen geführt, wie die Polizei mitteilt.

13.03.2024 , 14:47 Uhr

Nach drei Monaten konnte jetzt die männliche Leiche, die Ende 2023 aus der Wupper geborgen worden war, identifiziert werden. Foto: dpa/David Inderlied

Zuvor war die Öffentlichkeit mit Hilfe eines Phantombildes und Bildern von der Sportkleidung des Toten um Mithilfe bei der Identifizierung gebeten worden. Durch die Obduktion habe die Todesursache aber nicht abschließend geklärt werden können, so die Polizei. Genauso wenig haben sich Hinweise auf ein Gewaltverbrechen ergeben.

(elm)