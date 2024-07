Hallenbad Langenfeld Lehrschwimmbecken wird saniert

(og) Die Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld mbH als Eigentümerin investiert seit Jahren in die Sanierung des Stadtbades. Nun ist das so genannte Lehrschwimmbecken im Hallenbad an der Reihe. Die Arbeiten werden laut Stadt rund sechs Monate dauern. Für die Sanierung werden mehr als eine Million Euro bereitgestellt. Start ist am Montag, 8. Juli, dann wird das alte Becken abgebrochen. Die SEG hat sich entschlossen, nicht nur Antrieb und Boden des Beckens zu modernisieren, sondern direkt das komplette Becken einschließlich des Beckenumlaufs zu erneuern. Wie bereits das große Schwimmbecken wird es durch ein hochwertiges Edelstahlbecken ersetzt.