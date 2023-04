Hilfe für eine Region Lehrer sammelt Spenden für Erdbebenopfer

Mehr als zwei Monate ist es her, dass ein Erdbeben große Teile der Türkei sowie Syriens zerstörte. Aslan Ali Sarioglu aus Langenfeld ist mit drei Bekannten direkt in Samandag in Antakya gewesen, um zu helfen. Noch immer benötigen die Menschen in den betroffenen Gebieten Hilfe, für die der Langenfelder weiterhin sammeln möchte.