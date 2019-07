Langenfeld : Langenfeld legt im Frankreichjahr nach

LANGENFELD Die zweite Hälfte des Langenfelder Frankreich-Jahrs unter dem Motto „Bonjour la France!“ hat begonnen.

Konzerte Am 4. August (19 Uhr) spielen Dr. Roman Salyutov (Klavier), Hannah Müller (Violine) und Lev Gordin (Cello) in der Wasserburg Haus Graven Werke unter anderem von Claude Debussy und Claude Fauré. Am 15. September (16.30 Uhr) singt das Chorensemble „Ad Libitum“ in der Kirche St. Josef französische Lieder. Das Kammerorchester „The Chambers“ gastiert am 15. September (19 Uhr) in der Wasserburg mit einer „Hommage an Frankreich“. Dr. Roman Salyutov spielt am 19. September (19 Uhr) im Kulturzentrum Werke von Maurice Ravel und stellt diesen Komponisten in einem bebilderten Vortrag vor. Gitarrist Jean-Philippe Bordier gastiert mit seinem Quartett am 22. September (11.30 Uhr) beim „Jazz im Foyer“ in der Stadthalle. Das Duo „Toi et Moi“ singt am 27. September (19 Uhr) Chansons im Freiherr-vom-Stein-Haus bei der Neanderland-Museumsnacht. Der Chor „Ensemble Choral du Haubergier“ und Organist Marc Sacrispeyre aus Langenfelds französischer Partnerstadt Senlis treten am 5. Oktober (19 Uhr) in der Pfarrkirche St. Josef (gemeinsam mit dem Singekreis St. Josef) auf sowie am 6. Oktober (11.15 Uhr) in der Kirche St. Martin.