Langenfeld : Sieben Vereine bekommen Geld aus dem neuen Fonds

Langenfeld Die CDU hatte den Gesellschaftsfonds Plus angeregt. Insgesamt hat er ein Volumen von 400.000 Euro.

Die Stadt Langenfeld hat im Frühjahr den so genannten Gesellschaftsfonds Plus aufgelegt. Jetzt hat der Haupt- und Finanzausschuss Zuschüssen für sieben Vereine zugestimmt. Gesamtsumme: 96.534,59 Euro. Das Geld geht an den RKV Schwarz-Weiß Richrath (3.477,78 Euro), den Tennis Club Grün-Weiß Langenfeld (8.585,85 Euro), die Stadtmission Langenfeld (19.021,00 Euro), die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Richrath 1870 (20.000 Euro), den Förderverein des evangelischen Gemeindehauses Reusrath (20.000 Euro), die Sportkegler Langenfeld (5.756,65 Euro) sowie an die Luftsportgruppe Erbslöh Langenfeld (19.693,31 Euro).