SkF Langenfeld Lecker kochen für kleines Geld

(rezi) Das Projekt „Open Doors“ lädt für Dienstag, 26. September, zu einem Kochkursus in der Volkshochschule (VHS) Langenfeld ein. Im Kochkurs, der von 9 bis 13.45 Uhr daurt, gibt es Anregungen zum Thema „Rezepte für wenig Geld – Kreativ kochen mit kleinem Budget“. Dabei werden abwechslungsreiche und gesunde Mahlzeiten auf den Tisch gebracht, wenn man nur wenig Geld zur Verfügung hat, teilt Martina Matuschik vom SkF mit. Das kostenfreie Angebot richtet sich an Bürgergeldempfänger aus Langenfeld und findet jetzt schon in dritter Auflage im Rahmen des Projektes Open Doors statt. Teilnehmer entrichten lediglich eine Anmeldegebühr von 2.50 Euro für die verbindliche Buchung. Diese wird am Veranstaltungstag zurückerstattet.