Handel in Langenfeld „Lebenslust“ mit neuem Pop-up-Store

Er bezeichnet sich selbst gern alsLeerstandsbekämpfer“. Vor knapp neun Jahren (am 6. November) hat Ingo Schulz in der Langenfelder Schoppengasse seinen Laden „Lebenslust“ eröffnet. Er hat ihn erweitert, hat nebenan, dort wo heute die Buchhandlung Langen ist, zusätzlich einen Pop-up-Store eröffnet und auch einen im Marktkarree. Jetzt kommt der nächste. Mit einem Teil seiner Waren aus der Schoppengasse ist Schulz in das frei gewordenen Ladenlokal von „Gerry Weber“ im Marktkarree gezogen. Am vergangenen Freitag hat er seinen Zweitladen auf Zeit eröffnet. „Das lief super“, sagt Schulz. „Die Kundinnen haben mir die Ware aus den Händen gerissen“, sagt er.