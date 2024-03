Langenfelde Lebenshilfe-Team holt in der Schweiz Medaillen

Bis zum 18. März traten in den Schweizer Alpen 600 Athletinnen und Athleten aus der Schweiz und aus fünf weiteren Special Olympics Programmen an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer messen sich in den Disziplinen Ski Alpin, Snowboard, Langlauf, Schneeschuhlaufen, Curling und Unihockey. Das dreiköpfige Snowboard-Team aus Deutschland trainiert bei der Sportabteilung der Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann. Erst kürzlich konnten die Athletinnen und Athleten der Lebenshilfe bei den Nationalen Winterspielen in Thüringen ihr Können unter Beweis stellen und zahlreiche Medaillen in den Kreis Mettmann holen.