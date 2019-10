Stadtgespräch : Dschungelfest mit Regen, Schminkgesichtern und Musik

Langenfeld Im Wohnheim am Auguste-Piccard-Weg in Langenfeld ging es rund.

Trotz Regens hat die Lebenshilfe in ihrem Wohnheim am Auguste-Piccard-Weg in Langenfeld eine erbauliche „Dschungel-Party“ gefeiert. Zeitweise war kaum noch ein Sitzplatz zu finden. Die helfenden Lady Lions, darunter Renate Schick-Hülswitt, Hilke Kreutzkamp, Anne Widera und Martina Seuser, hatten am Kuchen- und Salatbüfett alle Hände voll zu tun. Andrea Meybom hatte die CDU-Helfergruppe für einen weiteren Einsatz motiviert, zu der Bruno und Petra Kremer, Rolf Kamp, Iris Gast, Dieter Roeloffs, Bernd Pohlmann und Ludwig Sühs zählten. Zu den Gästen zählte Landrat Thomas Hendele. Drei verschiedene alkoholfreie Cocktails waren an der Bar erhältlich: Blauer Kapitäns-Cocktail, Caipirinha und Urwald-Limo. Am Grill mit den köstlichen Steaks und Grillwürsten, betreut von der Hauswirtschaftsgruppe unter Leitung von Barbara Grau, bildeten sich immer wieder Schlangen. Schminker zauberten fantasievolle Gesichter, gleich daneben konnte man sich damit fotografieren lassen. Gut besucht war auch der Trödelmarkt mit einer großen Auswahl. Die Kreisvorsitzende der Lebenshilfe, Nicole Dünchheim, ehrte langjährige Mitarbeiter. „Heidi Busch ist seit 20 Jahren bei uns, sie bezieht die Bewohner immer in alle Aktivitäten mit ein.“ 20 Jahre sei auch Jürgen Gerecke tätig. „Die umsichtige und liebevolle Elke Zillekens arbeitet seit 15 Jahren bei der Lebenshilfe und springt gern mal ein.“ Eine gute Fee der Verwaltung nannte Dünchheim Claudia Lüdtke, die seit zehn Jahren dabei ist. Ebnso wie Martina Ehlen. Die Ehrung wurde bereichert von der Musikgruppe Bewo-Süd.